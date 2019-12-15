تكدس مروري بطريق شبرامنت إثر تصادم سيارتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تسبب حادث تصادم سيارتين في تكدس مروري بطريق شبرامنيت جنوب الجيزة. تلقى مسؤول غرفى عمليات مرور الجيزة إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بنطاق قرية شبرامنت. انتقلت قيادات الشرطة بقسم أبو النمرس إلى محل الحادث، وتبين اصطدام سيارة نقل "دبابة" وأخرى ملاكي، مما أسفر عن وقوع مصابين، نقلوا إلى المستشفى للعلاج. دفع مدير مرور الجيزة بونش إغاثة لتجنيب حطام الحادث نهر الطريق، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.

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