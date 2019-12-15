إحالة دعوى عدم اعتماد عمومية الزمالك للمفوضين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الاداري، بمجلس الدولة، إحالة الدعوى من عبد الله جورج المحامي، والتي طالب فيها بإيقاف القرار السلبي بامتناع الجهة الادارية عن إصدار قرار بعدم اعتماد قرارات الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك، والتي عقدت في سبتمبر الماضي، للمفوضين لإعداد التقرير بالرأي القانوني.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 4209 لسنة 47قضائية كل من وزير الشباب والرياضة وآخرين.