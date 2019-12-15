محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة طفلة مجهولة الهوية ملقاة بالشارع بمدينة السادس من أكتوبر.

تلقى مأمور قسم شرطة ثان أكتوبر إخطارا من مسؤول غرفة عمليات شرطة النجدة بالعثور على جثة طفلة ملقاة بجوار أحد العقارات.

انتقلت قوة من القسم إلى محل البلاغ، وتبين بالمعاينة أن الجثة لطفلة مجهولة الهوية، تبلغ من العمر 4 سنوات، ترتدي ملابس رثة "ترنج قديم".

تقرير مفتش الصحة أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية، وأن الوفاة إثر إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية، مرجحا زمن الوفاة منذ 48 ساعة، وجرى التخلص من الجثة بمكان العثور عليها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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كانت هذه تفاصيل خبر العثور على جثة طفلة أمام عقار بأكتوبر.. والفحص: متوفية منذ يومين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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