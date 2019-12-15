ضبط عنصر إجرامي بحوزته 10 كيلو حشيش بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالإسكندرية في ضبط أحد العناصر الإجرامية بالإسكندرية بحوزته كمية من مخدر الحشيش. وتمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط أحد العناصر الإجرامية سبق اتهامه في قضية "مخدرات" مقيم بمنطقة الكيلو 43 بطريق الإسكندرية-مطروح الساحلي بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبحوزته 10 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وذلك أثناء تواجده بمنطقة الكيلو 29 بطريق الإسكندرية-مطروح الساحلي دائرة قسم أول العامرية. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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