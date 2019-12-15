السيسي: أمننا القومي يُمس بشكل مباشر من الموقف في ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ليبيا أصبحت دولة معبر للمهاجرين بعد أن كانت لا تسمح بذلك فيما مضى، موضحًا: "كانت لا تسمح بخروج الهجرة غير الشرعية في 2008".

وأضاف السيسي، خلال جلسة سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط وتعزيز المصالح المشتركة، اليوم الأحد، ضمن فعاليات اليوم الأول لمنتدى شباب العالم 2019: "مين اللي له مساس لأمننا القومي بشكل مباشر، أمننا القومي في مصر يمس بشكل مباشر من الموقف في ليبيا، لدينا القدرة على التدخل المباشر في ليبيا، لكن احترمنا ظروف ليبيا وقولنا نحافظ على علاقة الأخوة مع الشعب الليبي".

وتابع الرئيس: "لو بنتكلم على تقليل حجم المشكلة تعالوا نتعامل الأول مع المسائل الموجودة في الأقليم لتستيعد الدول الوطنية مكانتها وبسرعة ونحل المشكلة، اللي بيحصل في لبنان عبارة عن تداعي نتيجة موقف حصل، طيب لو الأمر تطورت في لبنان إلى أكثر من ذلك، عندنا سوريا ولا قدر الله يبقى عندنا لبنان، الأزمة مش على قد سوريا أو المهاجرين منها، النتائج هتبقى كارثية علينا كلنا".

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