السيسي: الجيوش الوطنية هي المسئولة عن استقرار بلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الجيوش الوطنية هي المسئولة عن الاستقرار والأمن داخل بلادها حتى لا يكون هناك دور للإرهاب أو الميليشيات المسلحة في الأوطان: "لأن الجيش الوطني في تقديرنا مالوش أهواء وغير متحزب لأحد".

وأضاف السيسي، خلال جلسة سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط وتعزيز المصالح المشتركة، اليوم الأحد، ضمن فعاليات اليوم الأول لمنتدى شباب العالم 2019: "الدولة الوحيدة اللي نجت من المصير الصعب ده هي مصر لأن جيشها كده جواه مسلم ومسيحي زي بعض، واللي يخرج عن القاعدة دي بيخرجوه بالراحة خالص لأن دي توجهات وطنية، كان الهدف منسمحش بحالة عدم استقرار تستمر في أي دولة نتيجة وجود قوى أخرى تنازع الدولة دي نتيجة تنفيذ أجندتها".

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