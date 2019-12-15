وزير الشباب والرياضة: نستعد لعودة الجماهير بشكل كامل في الدوري المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن هناك اتصالات على أعلى مستوى مع مسئولين بالدولة لاستكمال إدخال منظومة تذكرتي بباقي الاستادات لتسهيل دخول الجماهير بشكل أفضل، وأنه من الممكن البدء في دخول الجماهير لمباريات الدوري المقبل بشكل أكبر بعد تجهيز معظم الاستادات.

وأضاف وزير الشباب والرياضة في تصريحات خاصة، هامش مشاركته في جلسات المنتدي، أنه بعد تنظيم مصر لكأس الأمم الأفريقية يونيو الماضي، وكأس الأمم تحت 23 عامًا، جرى تجهيز 6 استادات على أعلى مستوى، وأن نجاح تجربة تذكرتي ساهم في عودة الجماهير إلى المدرجات مرة أخرى.

وأوضح الوزير أن عدد الجماهير في المدرجات سيكون كبير بالنسبة للمباريات الأفريقية.

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وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس السبت، فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ.

ويعقد المنتدى في الفترة من 14 وحتى 17 ديسمبر، بمشاركة ما يقرب من 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم، في 24 جلسة و14 ورشة عمل تقام داخل 9 قاعات في مركز المؤتمرات الدولي.

ويناقش المنتدى موضوعات، الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.​