أخبار مصر | 3 دورات تدريبية جديدة للصحفيين بمدن القناة والشرقية وشمال وجنوب سيناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 دورات تدريبية جديدة للصحفيين بمدن القناة والشرقية وشمال وجنوب سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم لجنة التدريب وتطوير المهنة بنقابة الصحفيين برئاسة جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة 3 دورات تدريبية جديدة للزميلات والزملاء أعضاء النقابة بالمحافظات وذلك في اطار خطة النقابة لتطوير الأداء المهني للصحفيين في كافة مجالات وأنماط الصحافة الورقية والإلكترونية

تعقد الدورات التدريبية بمدينة الإسماعيلية لمدة 4 ايام في الفترة من 28 الي 31 ديسمبر الحالي ويشارك فيها الزميلات والزملاء بمحافظات الإسماعيلية والشرقية وبورسعيد والسويس وشمال وجنوب سيناء

وأكد جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة ان الدورات التدريبية علي النحو التالى :

الدورة الاولي حول:

"مهارات الديسك"

تتضمن برنامجاً عملياً لأكتشاف مهارات الكتابة ، وإستخدامات حروف الربط وأفعاله وتعبيراته ،خصائص الكتابة الإخبارية والكتابة التحليلية وتطبيقاتها ، وأساليب صياغة التحقيق والحوار الصحفيين ، ومعالجة الأرقام فى الكتابة الصحفية ، ومهارات إختيار العناوين ، وتحديد مجالاتها ، وأنواعها ،وطرق صياغتها والأخطاء اللغوية والفنية والمهنية الشائعة فى الكتابة ، والتدريب على التخطيط المسبق لإنتاج المواد الصحفية .

كما تتضمن : خصائص " الكتابة الإنسانية " ومجالاتها وتطبيقاتها ، وفنون كتابة " الفيتشر " وأساليب كتابة المقدمات الصحفية والمقارنة بينها ، وأنواع المقال الصحفى ، وخصائص كل نوع ، وطرق كتابته ، وقواعد كتابة كل من " التقرير الشخصى " و " البروفايل " مقارنة مع " السيرة الذاتية " بالإضافة إلى قواعد اللغة العربية التى يحتاج إليها الصحفى ، لضمان السلامة اللغوية والصحة المنطقية ودقة المعلومات فى الكتابة الصحفية.

يحاضر في الورشة الكاتب الصحفي الزميل الأستاذ محمد الدسوقي.

الدورة الثانية حول :

"صحافة الموبايل-الموجو"

تتناول :

• كيفية بناء قصة صحفية بالفيديو : باستخدام تطبيقات الموبايل المختلفة :تصوير-مونتاج-إضافة الصوت-والنصوص لأجهزة الأندرويد والiso

• يشترط في المتقدم امتلاك هاتف حديث بكاميرا جيدة

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تقوم بالتدريب الكاتبة الصحفية الزميلة صفاء عاشور.

الدورة الثالثة حول:

"الحماية القانونية للصحفيين"،

تتناول :

* الضمانات الصحفية في الدستور المصري،

*قوانين الصحافة والإعلام الجديدة واللوائح المنظمة للمهنة

*قضايا السب والقذف في قانون العقوبات

* قضايا السب والقذف الإلكترونية،

يقوم بالتدريب جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة

كما تناقش الورشة أيضا الإجراءات اللازمة للتصدي للكيانات الوهمية الموازيه بالمحافظات والتي تؤدي الي الإساءة البالغة لمهنة الصحافة ونقابة الصحفيين

**الدورة مجانية لجميع الزميلات والزملاء.

∗* يحصل المشارك عقب نهاية الدورة على شهادة معتمدة من النقابة علاوة علي المادة العلمية الخاصة بالدورات

**توفر النقابة إقامة مناسبة للزميلات والزملاء من محافظات السويس وبورسعيد والشرقية وشمال وجنوب سيناء طوال فترة الدورات التدريبية.

**يبدأ الحجز اعتبارا من الأثنين 16 ديسمبر الي الخميس 19 ديسمبر الحالي عبر البريد الإلكتروني للنقابة أو الهاتف 01099221510