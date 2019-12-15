أخبار مصر | 'مصر النهاردة'.. ومتابعة حية ومتواصلة لمنتدى شباب العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'مصر النهاردة'.. ومتابعة حية ومتواصلة لمنتدى شباب العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم برنامج مصر النهاردة على شاشة القناة الأولى، تغطية خاصة لكافة فعاليات منتدى شباب العالم، والمنعقد بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويجري البرنامج عدة لقاءات مع المشاركين بالمنتدى؛ للتعرف على آرائهم وأفكارهم حول الموضوعات المطروحة للنقاش، ويقدم تغطية خاصة لكافة تفاصيل المنتدي والرسائل التي يحملها، وتنظيم مصر للمؤتمر سنويًا في دلالة واضحة وقوية على نجاحها في التواصل مع مختلف دول العالم.

ويناقش البرنامج الليلة، مع ضيوف الحلقة بعض من الموضوعات المطروحة للنقاش؛ حيث تستضيف الحلقة الدكتور إبراهيم مصطفى إبراهيم خبير اقتصاد وتمويل، والدكتور وليد حجاج خبير أمن المعلومات.

يذكر أن البرنامج تقديم ريهام الديب وأحمد سمير، ويذاع في العاشرة مساءً على شاشة القناة الأولى.