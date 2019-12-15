أخبار مصر | وزير القوى العاملة يوزيع 518 قطعة ملابس على أيتام البحيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير القوى العاملة يوزيع 518 قطعة ملابس على أيتام البحيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وزع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء هشام آمنه، محافظ البحيرة، منتجات مركز التدريب المهني التابع لمديرية القوى العاملة بالمحافظة على الأيتام والأرامل، مشيدا بجودة منتجات المركز.

وأعطى وزير القوى العاملة، توجيهات لمدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة، السيد إبراهيم الخطيب، بتوزيع 518 من منتجات مركز التدريب المهني التابع للمديرية على جميع، والأيتام والأرامل والأطفال بلا مأوى الموجودين بالجمعات الأهلية والأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة، وذلك خلال المناسبات والأعياد لرسم البهجة والسعادة إلى قلوبهم.

وشملت منتجات مركز التدريب، بنطلونات، وعباءات حريمي، وجيبات، وملابس أطفال، ومشغولات يدوية "شنط كروشية" و"ملايات مطرزة"، وبنطلونات حريمي، وأطقم سرير كاملة، وبلاطي بيضاء، وشربات صوف حريمي.

والتقط الوزير والمحافظ صورة تذكارية مع الأيتام والأرامل والأطفال بلا مأوى، وأكد الوزير أن الاحتفاء بهم هو حق أصيل لهم علينا، وعلى الدولة انطلاقا من اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذه الفئات.

