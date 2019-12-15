أخبار مصر | وزير القوى العاملة ومحافظ البحيرة يتبادلان الدروع في حفل تسليم شهادة أمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير القوى العاملة ومحافظ البحيرة يتبادلان الدروع في حفل تسليم شهادة أمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبادل محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة الدروع، حيث أهدى الوزير درع الوزارة للمحافظ تقديرًا له على جهوده الحثيثة المبذولة في خدمة أبناء المحافظة.

كما أهدى المحافظ درع المحافظة إلى وزير القوى العاملة تقديرًا له على جهده في الارتقاء بالعملية الإنتاجية من خلال عقد ملتقيات توظيفية فاعلة خدمة لشباب مصر بتوفير فرص عمل كريمة لائقة لهم، وإقامة علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، وتسليم شهادات "أمان".

كما قام إبراهيم الخطيب مدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة بإهداء درع المديرية لكل من الوزير، والمحافظ تقديرًا لهما على رعايتهما للمؤتمر والملتقى التوظيفي.