أخبار مصر | محافظ القاهرة يتفقد استعدادات الأحياء لمواجهة الأمطار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يتفقد استعدادات الأحياء لمواجهة الأمطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بجولة ميدانية بأحياء العاصمة المختلفة، للتأكد من استعدادات الأحياء وشركة الصرف الصحي بالقاهرة وهيئة النظافة ونشر المعدات والعمال على كافة محاور القاهرة وأماكن تجمعات مياه الأمطار المعلومة لدى المحافظة استعدادا لاستقبال الأمطار اليوم طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأكد المحافظ خلال الجولة على استعداد المحافظة بكافة الوسائل المتاحة وتطهير وفتح بالوعات الأمطار والصرف الصحي وانتشار العمال والفنيين للتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه أولاً بأول .

