أخبار مصر | تكلفتهم 50 مليون جنيه.. إعادة تشغيل 15 معدة نظافة مجددا بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تكلفتهم 50 مليون جنيه.. إعادة تشغيل 15 معدة نظافة مجددا بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت محافظة الجيزة، من إعادة 15 مُعدة نظافة كبيرة يبلغ سعرهم السوقي حاليا أكثر من 50 مليون جنيه للعمل مجددًا بعد تهالكها وتعرض البعض منها للتكهين والتوقف منذ سنوات.

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، خلال تفقده المعدات عقب الانتهاء من أعمال إصلاحها أن التكلفه الإجمالية للإصلاح بلغت 4,5 مليون جنية فقط حيث تم إعادتهم مجدداً للعمل بعد توقفهم سنوات حيث وفرت على الدولة عشرات الملايين التى يمكن إستغلالها فى مشروعات وخدمات أخرى للمواطنين.

ووجه راشد رئيس هيئة النظافة والتجميل بضرورة الإستفاده القصوى من كل الإمكانيات المتاحة والحفاظ على المال العام والحرص على صيانة المعدات بصفة دورية لكى لا تتهالك.

كما كلف المحافظ بسرعة إجراء أعمال الصيانة اللازمة للمعدات المعطلة الباقية حتى يمكن الدفع بها فى المناطق التى تحتاج إلى تدعيم لمعدات النظافة بها إستمراراً لجهود محافظة الجيزة لرفع كفاءة منظومة النظافة‪.‬

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وأكد محافظ الجيزة للعمال بتحفيزهم مادياً حال الجد والإجتهاد فى العمل وتكثيف مجهوداتهم لإصلاح المعدات المتوقفة ورفع كفاءه المعدات التى تعمل حالياً‪ .‬

كما وجه راشد بالدفع بأي معدات يتم إصلاحها بالمناطق الحيوية ذات الكثافات السكانية العالية والبؤر الساخنة التى تعانى من ضعف فى أداء شركات الجمع السكنى موجهاً بتوقيع غرامات مشددة وفسخ للتعاقد مع شركات الجمع السكنى الغير ملتزمه بمعايير العمل التى تم وضعها مع التشديد علي الشركات بضرورة التأكد من الجمع السكنى وإستقبال شكاوى المواطنين بشأن ضعف أداء الشركات الواقعه بنطاقهم.

جاء ذلك خلال جوله محافظ الجيزة رافقه خلالها الأستاذ شفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل و المحاسب أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة.

ومن جانبه أكد رئيس هيئة النظافه والتجميل أن المعدات التى تم الإنتهاء من إصلاحها هم 4 سيارة مكبس كبير و 1 سياره قلاب كبيرة و3 تريلات و 4 سيارات مان فئة ال10 عجلات و لودر كبير و2 سيارة نصف نقل.