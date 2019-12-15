أخبار مصر | بعد إعلان موعد التسليم.. كل ما تريد معرفته عن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إعلان موعد التسليم.. كل ما تريد معرفته عن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وزارة الإسكان، عن البدء في أعمال التشطيبات بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال يناير المقبل، وقالت: "سنبدأ في استلام الأبراج في منتصف 2021".



وترصد الخليج 365 خلال تقريرها التالي كل ما تريد أن تعرفة عن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة:



- بدء العمل في انشاء مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة في عام 2018 وتبلغ مساحة المشروع مليون و710 آلاف م2 حيث يقع على مساحة 195 فدانا.

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- يضم المشروع 20 برجا بإجمالي مساحة الأبراج مليون و15 ألف م2 باستخدامات: سكني، إداري، تجاري، خدمات، وتبلغ مساحات المناطق التجارية والخدمات 230 ألف م2.



- وتم تصميم الأبراج لتكون مباني ذكية يراعى فيها أعلى درجات الأمان، ويقع فى وسط المشروع البرج الإيقوني وهو أعلى برج في أفريقيا بارتفاع نحو 385 مترا والذي يضم فندق خمس نجوم وشقق فندقية، وملحق به منطقة تجارية والعديد من الاستخدامات الإدارية وذلك مع توفير أقصى درجات الأمان، يوفر المشروع الآلاف من فرص العمل للشباب.



- تتولى شركة شركة ( cscec ) الصينية، تنفيذ وهي أكبر شركات المقاولات بالعالم ويبلغ حجم استثمارات المشروع بنحو 3 مليارات دولار، بقرض صيني، تسدد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 15% منه، دفعة مقدمة، والـ 85% الباقية يتم تمويلها من القرض بفترة سماح، ويتم السداد بعد ذلك على 10 سنوات.