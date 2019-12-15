أخبار مصر | الطالبة نوران: سعيدة بمشاركتي في منتدى شباب العالم.. وشرف لي أن أرى "السيسي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الطالبة نوران: سعيدة بمشاركتي في منتدى شباب العالم.. وشرف لي أن أرى "السيسي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ووجهت الطالبة نوران، الشكر لإدارة منتدى شباب العالم على التنظيم، لافته إلى أنها سعيده جدا أن أتيحت لي الفرصة للتحدث مع أحد وزراء مصر ورجال الأعمال لمناقشة جميع أفكاري وخبرات التي اكتسبتها حتى الآن وكيف يمكننا أن نجعل مصر أكثر تقدمت ماليا واقتصادية.
وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس السبت، منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، والذي يشهد هذا العام نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM، بمشاركة 43 ممثلًا من دول الاتحاد.
ويحمل مسرح المنتدى خلال العام الجاري، رسالة للتفاهم والتكامل العالمي من خلال عروض فنية وإبداعية جديدة تعكس ثقافات الشعوب؛ ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توصيات الرئيس السيسي خلال نسخة المنتدى الأولى عام 2017، بضرورة تنظيم ورش من الشباب تناقش القضايا المختلفة.
وعن منصة INSPIRE.D، فالشباب في المنتدى يروون رحلاتهم وخبراتهم من أجل المساعدة الإنسانية، بمشاركة 8 متحدثون من مختلف أنحاء العالم.