أخبار مصر | انطلاق اجتماعات خبراء اللجنة المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن الأفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق اجتماعات خبراء اللجنة المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت الإجتماعات التحضيرية لخبراء الإجتماع الثانى عشر للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن الأفريقية والتى تستضيفها جمهورية مصر العربية لأول مرة خلال الفترة من 15-19 ديسمبر 2019 بالعاصمة الادارية الجديدة بفندق الماسة كابيتال

وصل إلى القاهرة على مدار الأيام الماضية أعضاء مفوضية السلم والأمن بالإتحاد الأفريقى والعديد من الخبراء فى مجال الدفاع الأمن والسلامة من مختلف الدول الافريقية.

Advertisements

وتستمر اجتماعات الخبراء على مدار ثلاثة أيام تتضمن العديد من الجلسات لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالدفاع والامن والسلامة بقارة افريقيا، وتشرف مفوضية السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي على جدول أعمال الاجتماعات.

وتختتم اللجنة أعمالها بصياغة تقرير مفصل حول نتائج المناقشات بعد موافقة الدول الأعضاء عليها لعرضها على اجتماع رؤساء أركان الدول الأفريقية.

تأتى تلك الاجتماعات فى إطار جهود القيادة السياسية لإحلال الأمن والسلام والتنمية بقارة أفريقيا خاصة فى ظل رئاسة مصر للإتحاد الأفريقى لعام 2019، كما تهدف الإجتماعات إلى تحقيق الاتحاد فى القرارات لإيقاف أى تهديدات أو عدائيات تواجه قارة افريقيا.