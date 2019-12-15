مصر | بـ10 كيلو حشيش.. "الأمن العام" يضبط عنصر إجرامي في الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ10 كيلو حشيش.. "الأمن العام" يضبط عنصر إجرامي في الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط أحد العناصر الإجرامية (سن42، سبق اتهامه في قضية "مخدرات" ومقيم بمنطقة الكيلو 43 بطريق الإسكندرية مطروح الساحلي بدائرة قسم شرطة برج العرب)، وبحوزته (10 كيلو جرام لمخدر الحشيش) وذلك حال تواجده بمنطقة الكيلو 29 بطريق الإسكندرية مطروح الساحلي دائرة قسم أول العامرية.

ويأتي ذلك في إطار تكثيف الجهود لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعًا وكشفًا والعمل على استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وبخاصة متجري المواد المخدرة.