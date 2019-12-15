مصر | بـ"ترنج قديم".. مفاجآت حول العثور على جثة طفلة مجهولة في أكتوبر

وأضاف المصدر لـ" الخليج 365"، أنه بمعاينة رجال مباحث الجيزة لجثة الطفلة، تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية، وبتوقيع الكشف الطبي عليها، كشف تقرير مفتش الصحة أن الوفاة طبيعية إثر هبوط في الدورة الدموية.

وأوضح المصدر ذاته أن الطفلة كانت ترتدي "ترنج قديم"، وتوفيت منذ حوالي يوم أو يومين، وبعد وفاتها تم التخلص منها بإلقائها بجوار أحد العقارات بمدينة 6 أكتوبر.

وعثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على جثة طفلة ملقاة بجوار أحد العقارات بمدينة 6 أكتوبر وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طفلة ملقاة بجوار أحد العقارات بنطاق قسم شرطة ثان أكتوبر، وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ لفحصه والوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.

وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.