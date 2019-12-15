مصر | ضبط 6 من تجار "الكيف" بالقاهرة وبحوزتهم كوكتيل مخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 6 من تجار "الكيف" بالقاهرة وبحوزتهم كوكتيل مخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت مديرية أمن القاهرة من ضبط ( عاطلين) حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة السلام ثان وبحوزتهما (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1 كيلو جرام، كيس بداخله مادة البودر التي تستخدم في تصنيع مخدر الأستروكس، ميزان حساس، زجاجة من مادة الأسيتون، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول)، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

وتم أيضا ضبط (إحدى السيدات) حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الشرابية وبحوزتها (كمية من مخدر الفودو وزنت 1،560 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول).



وكما تم ضبط (عاطلين) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الشرابية وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 550 جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول).



فيما تم ضبط (مسجل شقي خطر) حال تواجده بدائرة قسم شرطة المطرية وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 125 جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم.