مصر | خلال يوم.. ضبط 24 قطعة سلاح ناري و127 قضية مخدرات

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شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-



فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 24 قطعة سلاح نارى، بحوزة 23 متهم).. وذلك على النحو التالى:-

بندقية آلية.

(4) بنادق خرطوش.

(3) طبنجات.

16 فرد محلى.

44 طلقة مختلفة الأعيرة.

170 قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 52812 حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:

187 حكم جناية.

16735 حكم حبس جزئى.

3169 حكم حبس مستأنف.

26277 حكم غرامة.

6444 حكم مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابى، ضم متهمان، إرتكبا (4) حوادث سرقة سيارات.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 127 قضية مخدرات بحوزة 136 متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت 14،237 كيلو جرام

كمية من مخدر البانجو وزنت 3،300 كيلو جرام

كمية من مخدر الهيروين وزنت 835 جرام

كمية من مخدر الآيس وزنت 20 جرام

كمية من مخدر الكيتامين وزنت 50 جرام

كمية من مخدر الأستروكس وزنت 510 جرام

كمية من مخدر الفودو وزنت 160 جرام

عدد 1709 قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين: ضبط 31 متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 15 متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 366 دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة 6 سيارات

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 28570 مخالفة مرورية.

فى مجال فحص السائقين: فحص 123 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 8 منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.