مصر | ضبط عاطل لسرقته أجهزة كمبيوتر من داخل شركة في النزهة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل لسرقته أجهزة كمبيوتر من داخل شركة في النزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل لسرقته أجهزة كمبيوتر من داخل شركة أنظمة في منطقة النزهة.

وتبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة (مالك شركة أنظمة روبورتية كائنة بدائرة القسم) باكتشافه سرقة (5 أجهزة كمبيوتر "لاب توب"- و20 شاحن للأجهزة – كاميرا) من داخل الشركة ملكه.



ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، سبق اتهامه في قضية "سرقة متنوعة").

وعقب تقنين تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميله (تاجر، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.