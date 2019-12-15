شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الياباني يزور المدرسة اليابانية بطور سيناء (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار «ماساكي نوكي»، السفير الياباني، و«يوشوفومي أمورا»، رئيس مكتب الجايكا بالقاهرة، اليوم الأحد، المدرسة المصرية اليابانية في طور سيناء، ومنطقة حمام موسى الاستشفائية برفقته اللواء نادر حنفي عشماوي، السكرتير العام للمحافظة، نيابة عن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ومحمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وأحمد عبدالعظيم، رئيس مدينة طور سيناء، ومصطفى الزغبي، وكيل مديرية التعليم، وكان في استقبالهم محمود عبدالعال، مدير المدرسة، ومحمد المحمدي، وكيل المدرسة، وإبراهيم الفقي، ووجيه حسين «متابعي التوكاستو»، وعدد من القيادات التنفيذية وأولياء الأمور.

السفير الياباني يزور المدرسة اليابانيه بطور سيناء

السفير الياباني يزور المدرسة اليابانيه بطور سيناء

وتأتي الزيارة ضمن التعاون بين البلدين في مجال التعليم، الذي يتمثل في مشروع المدارس المصرية اليابانية والتي بلغ عددها 35 مدرسة.

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وقد بدأ برنامج الزيارة باستقبال الطلاب للضيوف بالزي الفرعوني والياباني والبدوي وترحيب الأطفال بالضيوف، وشهدوا تدريب توكاستو وعرضا رياضيا، كما شهد الضيوف شرح درس باستخدام الشاشة ونشاطا موسيقيا ونشاط صلصال واللعب في حوض الرمل، وزيارة لمعرض المشغولات البدوية.

السفير الياباني يزور المدرسة اليابانيه بطور سيناء

من جانبه، قال اللواء نادر حنفي عشماوي، السكرتير العام للمحافظة: «اليوم نحن في المدرسة المصرية اليابانية بصحبة السفير تأكيداً على أن القيادة السياسية حرصت على ضرورة العمل في التجربة اليابانية في بعض المدارس المصرية، من أول إنشائها ونرى اليوم كيف يشارك الطالب في الأنشطة داخل المدرسة وكذلك كيفية عرض رأيه والاستماع للرأي الآخر، وأضاف السكرتير العام أن البرنامج يشمل 35 مدرسة على مستوى الجمهورية، مؤكداً أنه جارٍ العمل لافتتاح المدرسة المصرية اليابانية في شرم الشيخ خلال العام المقبل 2020.

السفير الياباني يزور المدرسة اليابانيه بطور سيناء

وفي سياق متصل، زار السفير الياباني منطقة حمام موسى، التي تشتهر بعيون المياه الكبريتية التي تستخدم لعلاج الأمراض الجلدية، ويعتبر حمام موسى مكانا للسياحة الاستشفائية وسوف يتم طرحه كمشروع عالمي للسياحة الاستشفائية، وقد أبدى السفير الياباني إعجابه بمنطقة حمام موسى كمنطقة واعدة للسياحة الاستشفائية.

السفير الياباني يزور المدرسة اليابانيه بطور سيناء

السفير الياباني يزور المدرسة اليابانيه بطور سيناء

السفير الياباني يزور المدرسة اليابانيه بطور سيناء