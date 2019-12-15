شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يُمازح السفيرة نائلة جبر: «اتكلمي براحتك وخلّي الناس تتكلم.. إحنا قاعدين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

داعب الرئيس عبدالفتاح السيسي، السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، خلال جلسة «سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة»، وعندما أرادت اختصار كلمتها، قال لها: «اتكلمي براحتك وخلي الناس تتكلم، في حياة بشر بتترمي في الميه، إحنا قاعدين».

كان الرئيس السيسي افتتح، مساء السبت، فعاليات منتدى شباب العالم بنسخته الثالثة، بمشاركة عدد من الرؤساء وكبار المسؤولين، إضافة إلى حوالي 7 آلاف مشارك من مختلف دول العالم.