شكرا لقرائتكم خبر عن «شنايدر إلكتريك»: مؤتمر الاستثمار في أسوان بوابة لإقامة مشروعات تنموية بأفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال كاسبر هيرزبرج، رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إن الشركات العالمية لديها دور في المجتمعات التي تعمل بها يتجاوز الاستثمارات والأرباح، وهو المساهمة في جعل العالم مكانًا أفضل واستمرار الحياة بشكل مستدام للأجيال المقبلة، وهو ما يظهر في حرص الشركات العالمية على التواجد بالمجتمعات ذات الاقتصاديات الناشئة أو المتأثرة بصراعات دارت على أرضها.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده «هيرزبرج» وعدد من قيادات «شنايدر إلكتريك» مع ممثلي وسائل الإعلام، عقب المشاركة في فعاليات منتدى أسوان للتنمية والسلام في أفريقيا، والذي عقد بمدينة أسوان، بالأيام الماضية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من كبار المسؤولين المصريين والأفارقة والدوليين، بهدف الدعوة لاستثمار موارد القارة السمراء وتحفيز مؤسسات التمويل الدولية لمساعدة المشروعات التنموية بأفريقيا وجذب الاستثمارات إليها، ما يمهد لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أنه تم عقد العديد من الاجتماعات على هامش المؤتمر مع بعض ممثلي الدول الأفريقية.

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وخلال اللقاء، قال «هيرزبرج» إن الوصول إلى طاقة موثوقة وبأسعار معقولة أمر ضروري للاقتصادات الناشئة، لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار السياسي، ولا يزال الوصول إلى الطاقة يمثل تحديًا رئيسيًا في أفريقيا، فحتى الآن يوجد شخص من بين كل 7 أشخاص لا يمكنه الوصول إلى الطاقة في المناطق الريفية بالقارة السمراء، بسبب افتقارها إلى البنية التحتية اللازمة، فضلًا عن النمو السكاني السريع، وكذلك الصراعات الداخلية التي طالت العديد من الدول.

وأوضح أنه على الرغم من التحديات التي تواجهها أفريقيا فإنه يوجد الكثير من الفرص لتحقيق التنمية، ومن خلال أعمال شنايدر إلكتريك في عدد من الدول الأفريقية، مثل مصر وكينيا والجزائر، نقدم حلولًا لتأمين الحصول على الطاقة بالتعاون مع الحكومات تتناسب مع الظروف المحلية الخاصة بكل دولة، كما يمكن تصنيعها محليًا حتى تكون الأسعار مناسبة لهذه الدول بدلًا من استيرادها من الخارج، وهو ما يفتح المجال في هذه البلدان لتشجيع الصناعة وتوفير فرص عمل، فقارة أفريقيا غنية بالموارد الطبيعية غير المستغلة بشكل حقيقي حتى الآن، وأهم ما في هذه الموارد، هم «البشر»؛ فأفريقيا قارة شابة وبحلول عام 2050 سيكون 50% من سكان القارة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم من 15 إلى 30 سنة، لذلك تعمل «شنايدر إلكتريك» كإحدى الشركات الرائدة في مجال الطاقة والتحكم الآلي، بما تمتلكه من إمكانيات تكنولوجية وكوادر بشرية عالية الكفاءة لتصبح جزءًا من عمليات تحقيق التنمية وإحداث نقلة حقيقية في مستقبل المجتمعات الأفريقية، مؤكدًا أهمية أعمال «شنايدر إلكتريك» في هذه المناطق لتوفير الطاقة، بما يضمن الحصول على المياه النظيفة الصالحة للشرب والزراعة، وزيادة مساحة الأراضي الزراعية وتوفير الغذاء، وفرص العمل، فالطاقة هي ما تُغير وجه الحياة على الأرض، وهى من حقوق الإنسان الأساسية.

كم أن أحد أهداف «شنايدر إلكتريك» في التواجد بالمجتمعات الأفريقية هو الاستثمار بالبشر، من خلال العديد من البرامج التدريبة التي توفرها للشباب، حتى تخلق كوادر بشرية قادرة على مواكبة ما يحدث من تطور في العالم وتطبيقه بشكل يتناسب مع طبيعة الإمكانات المتاحة في كل بلد، بما يضمن أفضل استفادة منها.

وأشار «هيرزبرج»، خلال اللقاء، إلى ضرورة الاستثمار في مجال التكنولوجيا التي تمكننا من إحداث التوازن بين استغلال الموارد الطبيعية المتوفرة بكثرة في أفريقيا وفى نفس الوقت الحفاظ على استدامة هذه الموارد، فمثلًا تقنية «micro grid» أصبحت تسمح بتوصيل الطاقة إلى المناطق النائية والفقيرة في قلب أفريقيا بشكل أكثر سهولة، وهو ما جعل الوكالة الدولية للطاقة تتوقع أنه بحلول عام 2025 الوصول بالطاقة إلى 20% لمن لا يملكون الوصول إليها، مؤكدًا أن البلدان الأفريقية تحتاج إلى الاستفادة من إمكاناتها في مجال الطاقة المتجددة من خلال سياسات سليمة، وإدخال الإصلاحات التنظيمية المطلوبة، ومتابعة التعاون والتكامل الإقليمي لخلق بيئة مواتية للاستثمار من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.