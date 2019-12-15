شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يشهد جلسة «سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط» بمنتدى شباب العالم (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت منذ قليل جلسة «سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة» ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ.

افتتح الرئيس السيسي، مساء أمس، فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمشاركة عدد من الرؤساء وكبار المسؤولين إضافة إلى حوالي 7 آلاف مشارك من مختلف دول العالم.