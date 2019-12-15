شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كثافات مرورية أعلى كوبرى 6 أكتوبر اتجاه المهندسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد كوبرى 6 أكتوبر حالة من الكثافات المرورية المتحركة، فى الاتجاه للقادم من المهندسين إلى مدينة نصر، حيث شهد هذا الاتجاه وتحديدا أعلى منطقتى التحرير ورمسيس تكدسا شديدا، أدى لتحول الكوبرى لجراج للسيارات.

فيما تبدأ هذه الكثافات فى الانخفاض تدريجيا بعد مخرج رمسيس، ليشهد الكوبرى بعض السيولة حتى نهايته.

وفى الاتجاه المقابل للقادم من مدينة نصر والمتجه إلى المهندسين شهد الكوبرى سيولة مرورية وعدم تكدس من بداية الكوبرى وحتى نهايته فى الدقى والمهندسين.