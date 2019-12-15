سامح شكرى ومدير عام "الفاو" يوقعا خطاب نوايا لتعزيز تمكين المرأة والشباب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى سامح شكرى، وزير الخارجية مع الدكتور شو دونيو مدير عام منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، ووقعا خلال اللقاء على خطاب نوايا بشأن التعاون لتعزيز تمكين المرأة والشباب.

وزارة الخارجية ونشر السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، صورا من اللقاء عبر تويتر، وعلق عليها: "لقاء الوزير شكرى مع مدير عام منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)... والتوقيع على خطاب نوايا بشأن التعاون لتعزيز تمكين المرأة والشباب، على هامش النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم". Advertisements

توقيع خطاب نوايا بشأن تمكين المرأة والشباب

شكرى ومدير عام منظمة الفاو

وزير الخارجية ومدير منظمة الفاو

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