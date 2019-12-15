شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة ومحافظ البحيرة يسلمان 1077 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقال الوزير: "إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أول من أطلق مبادرة رعاية العمالة غير المنتظمة بتوفير شهادة "أمان" لهذه الفئة فى فبراير 2018"، مؤكدا أن الدولة لن تتخلى عن مسئولياتها تجاه أبنائها فى أى وقت من الأوقات وتوفير "حياة كريمة" للمواطن المصرى .

وأكد أنه بعد إطلاق مباردة الرئيس السيسى لرعاية هذه الفئة سارعت الوزارة خلال شهرى مارس وأبريل 2018 بإطلاق حملة "حماية" ونجحت فى تسجيل وحصر مليونين و300 ألف من العمالة غير المنتظمة ، مضيفا أن هذا الحصر يمثل عينة جيدة لوضع الآليات والسبل الواقعية لتوفير الرعاية والحماية صحيًا واجتماعيًا لهذه الفئة من العمال ، وذلك بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية والتنظيم النقابى التى تُعنى بالعمالة غير المنتظمة.

وأكد أن وزارة القوى العاملة كانت ومازالت الجهة الوحيدة فى مصر التى تنظر للعمالة غير المنتظمة بعين الاعتبار وتضعهم دائمًا نصب أعينها ، مشيرًا إلى أن الوزارة حاولت مرارًا وتكرارًا وضع عملية لحصر هذا الفئة من العمال، إلا أنها كانت تعتبر أرقامًا هزيلة لا تعبر عن الواقع بخلاف ما تم حاليا من حصرها من خلال حملة "حماية".

وأوضح أن الوزارة رصدت 100 مليون جنيه لتوزيع شهادات "أمان" على العمالة غير المنتظمة بـ 27محافظة ، وذلك ضمن حملة "حماية" ، مشيرا إلى أن ما تم إصداره من شهادات "أمان" حتى الآن وصل لنسبة 30% فقط من المبلغ المرصود ، وتستكمل الوزارة حاليا من خلال مديرياتها توزيع باقى الشهادات للوصول للمبلغ المستهدف لتوفير "حياة كريمة" .

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وأكد أن هذه الشهادة تستهدف توفير حماية تأمينية للعمالة الموسمية والمؤقتة والعمال الذين ليس لهم دخل ثابت والمرأة المعيلة ، بما يضمن استقرار أسرهم فى حالة الوفاة .

قام محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتوزيع عدد من منتجات مركز التدريب المهنى التابع لمديرية القوى العاملة بالمحافظة علي الأيتام والأرامل ، مشيدا بجودة منتجات المركز.

وأعطى وزير القوي العاملة توجيهات لمدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة السيد إبراهيم الخطيب بتوزيع 518 من منتجات مركز التدريب المهنى التابع للمديرية على جميع ، والأيتام والأرامل والأطفال بلا مأوى الموجودين بالجمعات الأهلية والأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة ، وذلك خلال المناسبات والأعياد لرسم البهجة والسعادة إلى قلوبهم .