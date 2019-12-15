شكرا لقرائتكم خبر عن مديريات التضامن تبدأ تلقى طلبات الاشتراك فى مسابقة الأم المثالية 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت مديريات التضامن الاجتماعى بمختف المحافظات اعتبارا من اليوم الأحد تلقى طلبات التقدم للاشتراك بمسابقة الأم المثالية فى الدورة الجديدة لعام 2020 وذلك حتى 16 من يناير المقبل.

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وتستعد الوزارة ببدء فعاليات الدورة الجديدة للمسابقة التى يتم تنظيمها على مستوى محافظات الجمهورية من خلال تشكيل لجان الاختيار على مستوى المديريات لاختيار المرشحات على مستوى كل محافظة ثم لجنة للاختيار مركزيا تضم ممثلين عن عدد من الوزرات على رأسها وزارة الثقافة وممثل عن مجلس النواب والمجالس القومية وخبراء فى التربية وممثلين للجمعيات الاهلية وذلك استعدادا لإقامة الاحتفال السنوى المركزى لعيد الأم فى مارس من العام القادم، حيث انتهت اللجنة المشكلة للاحتفال بعيد الأم من وضع المعايير والشروط الخاصة باختيار الفئات المكرمة لهذا العام.

ومن المقرر أن تتضمن الفئات المكرمة لهذا العام تكريم الام المثالية على مستوى المحافظات والام البديلة وام من ذوى الاحتياجات الخاصة وام لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة تميز فى إحدى المجالات الرياضية أو الفنية أو العلمية على ألا يقل سن الأم عن 50 سنة فى 31 ديسمبر الجارى، مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل وألا يزيد عدد الأبناء عن 3 أبناء ويستثنى فى ذلك محافظات الحدود "شمال سيناء وجنوب سيناء – الوادى الجديد – مرسى مطروح – البحر الأحمر – أسوان" وبحد أقصى 5 أبناء وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالى ويستثنى الابن المعاق ذهنيا غير القابل للتعلم.