شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يزور جناح المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية بمنتدى الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجولة تفقدية فى أروقة منتدى شباب العالم، حيث زار الجناح الخاص بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، واستمع الرئيس إلى شرح مفصل حول دور المركز .

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