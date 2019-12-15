صور.. السيسى يتفقد قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ.. وشباب العالم يتسابق لتحيته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، قبل قليل، المعارض الملحقة داخل مركز المؤتمرات بشرم الشيخ. وانتشر الشباب من مختلف أنحاء العالم ببهو القاعة الرئيسية لتحية الرئيس السيسي، وحرص الرئيس على رد التحية للشباب.

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