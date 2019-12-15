- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن «تاكسي شرم الفاخر».. يخدم زوار منتدى الشباب ويعمل بـ«كول سنتر» (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نال تاكسي شرم الشيخ الفاخر، الذي يعمل لأول مرة في خدمة ضيوف منتدى شباب العالم بنسخته الثالثة، إعجاب السياح وضيوف المنتدى، إذ يتواجد أمام الفنادق والمنتجعات التي يقيم بها ضيوف المنتدى، وتجده مُزينًا بشعار المنتدى ومجهزًا بجميع الخدمات التي يحتاجها مستقل السيارة.
يعمل تاكسي شرم «الفاخر» على الطراز الإنجليزي، إذ يمتلك خطًا ساخنًا متصلًا بـ«كول سنتر»، ومُحدد بأسعار حسب المسافة التي يقطعها داخل شرم الشيخ.
وقال أحمد إسماعيل، أحد سائقي تاكسي شرم «الفاخر»، إن التاكسي يعمل عادةً في المهرجانات والمؤتمرات والمنتديات الدولية.
كانت هذه تفاصيل خبر «تاكسي شرم الفاخر».. يخدم زوار منتدى الشباب ويعمل بـ«كول سنتر» (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.