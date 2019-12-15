شكرا لقرائتكم خبر عن شاب عماني مُشارك في منتدى شباب العالم: «فرصة رائعة لتبادل الآراء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سليمان سيف، أحد المشاركين في منتدى شباب العالم من سلطنة عمان، إنه يزور مصر للمرة الأولى، مؤكدًا سعادته بهذه الزيارة والمشاركة في فعاليات المنتدى الذي يعتبرهُ منصة للتقارب بين الشعوب.

وأضاف «سليمان» أن المنتدى يهتم بقضايا الشباب من مختلف بلدان العالم، ويعد فرصة رائعة لتبادل الآراء ووجهات النظر في مختلف القضايا، كما أن الأهم من ذلك هو تكوين صداقات بين الشباب المشارك من مختلف بلدان العالم.

ولاحظ الشاب العماني أن هناك اهتمامًا كبيرًا من مصر بالشباب وقضاياهم، مشددًا على أن الحكومات العربية بدأت تتجه نحو الشباب، لكن مصر دائمًا سبّاقة في هذا المجال، وصاحبة المبادرة دائمًا.