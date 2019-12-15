شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عكاشة: شعار منتدى شباب العالم يرمُز للقضايا المطروحة هذا العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المركز شارك في ورش منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، مشددًا على أنه عام بعد عام يأخذ المنتدى خطوات متقدمة، ويناقش محاور ثرية وموضوعات أكثر شمولية، ويقتحم قضايا أكثر اهتماما للشأن العالمي.

وأضاف «عكاشة» في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن شعار الإنسانية الذي يحمله المنتدى يدل على المعنى المٌتقدم للقضايا المطروحة بداخله، ويتناول القضايا التي تهم العالم وتؤرقه وتؤثر عليه، مشددًا على أن الإنسانية مفهوم متقدم للغاية.