شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للإعاقة» يعقد مؤتمر تقييم الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة مؤتمر «تقييم الإعاقة وتحديدها كوسيلة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل أفضل في البلدان العربية»، الذي يستضيفه المجلس لأول مرة في مصر، بمشاركة العديد من الخبراء الدوليين العاملين في مجال الإعاقة باللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة بغرب آسيا «الاسكوا».

وشارك في الحضور عدد من مسئولي الإعاقة في البلدان العربية منها فلسطين وعًمان وتونس والمغرب والسودان ولبنان والسعودية وقد تم عمل مناقشات مع الدول العربية حول قضية الإعاقة والتي اعتمدت في البداية على أهمية تحديد نوع الإعاقة حتي يتم العلاج أو يتم التعامل مع الإعاقة بشكل صحيح.

وقالت ممثلة قطر أن هناك تقييم طبي يحدث في قطر يتم من قبل وزارة التعليم ووزارة الصحة ومركز متخصص في تقييم الإعاقة وهناك 6تقيمات ونحن بصدد عمل قاعدة وطنية للإعاقة تشرف عليها وزارة العمل بالتعاون مع وزارة التعليم.

Advertisements

وطالب ممثل تونس بعمل الوزارات المتخصصة مع بعضها البعض لتحديد نوع الإعاقة وليس من الصحيح أن تعمل كل وزارة على حدة في تحديد نوع الإعاقة للأشخاص ذوي الاعاقة.

وطالب ممثل فلسطين المشاركين أن بتبني وزراء الاجتماعية العرب نظام lcf في الكشف الطبي على الأشخاص ذوي الاعاقة . ويعتمد نظام lcf وهو يحدد نوع الإعاقة وكيفية الاندماج في المجتمع والخدمات التي تقدمها الدولة للأشخاص ذوي الاعاقة وهو التصنيف الدولي للإعاقة والوظيفة الحركية، وتناولت الجلسة الأولى من مؤتمر تقييم الإعاقة وتحديدها وسيلة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل أفضل في البلدان العربية، سبل تحديد أشكال الإعاقة وفقا للتصنيف الدولي للاداء بنظام icf.

وأوضحت جيزيلا نوك رئيس قسم التنمية الاجتماعية الشاملة بمنظمة الاسكوا ان معظم الدول تجد صعوبة في تحديد ماهية نوعي الإعاقة وأشارت إلى ان جميع الدول الاوروبية اعتمدت التصنيف الدولي لدعم حقوق المعاقين في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية. وأن عدد من الدول العربية بدأت في تطبيق التصنيف لتوفير سبل الإتاحة وتحديد ماهية المعاق لدعمه وطالبت نوك بضرورة دعم الأشخاص ذوي بأسلوب متطور ومشجع. وطالبت جميع الدول العربية بضرورة اعتماد التصنيف للكشف عن المعاقين في كل دولة وأنواع تلك الإعاقات ونسبها لتوفير الخدمات المهمة وسبل الإتاحة.

وأكدت رئيسة التنمية الاجتماعية الشاملة بشعبة التنمية الاجتماعية بالاسكوا، أن دمج المعاقين في المجتمع ومحو النظرة الدونية لهم ضرورية لمنح المعاقين واحد من أهم حقوقهم الإنسانية ولدعم المعاقين يجب أن نحدد من هم، وأشارت إلى أن المنظمة تعمل حاليا في الكويت لتحديد عدد الأشخاص ذوي الإعاقة وأنواع إعاقتهم.

‏

وكشف الدكتور علاء السبيعي، من الاسكوا، أن الإعاقة ليست مشكلة صحية فقط ولكنها مشكلة تفاعل الإنسان مع البيئة المحيطة. وأوضح أن التصنيف الدولي لم يتطرق للإعاقة الشخصية وإنما يتناول الإعاقات المجتمعية والطبية لتحديد الإعاقة لأن الخلل العضوي الذي يعانى منه شخص يمكن مواجهه بالأجهزة التعويضية والوسائل التكنولوجية المختلفة يمكنها أن تقضي على الإعاقة ولكن عدم توفير الوسائل المساعدة لأصحاب الاختلالات العضوية هي أحد أبرز عناصر الإعاقة. وأكد ان التصنيف الدولي يعتمد على التوصيف الطبي والوظيفي للإنسان.

وأشار إلى أن بعض الدول اعتمدت التوصيف الدولي لخفض نسبة المساعدات الموجهة للمعاقين أي لخفض الدعم المالى الموجه إليهم والتخلص من المسؤولية الاقتصادية وفي نفس الوقت لجعل ذوي الاختلافات العضوية عناصر منتجة في المجتمع وليس مجرد متلقى للدعم المالى، وأكد ضرورة التركيز على القدرة وليس الأداء فالعوامل المجتمعية المحيطة قد توفر الفرصة أمام الجميع للأداء ولكن القدرة على أدائها من دون أدوات مساعدة هي التي تحدد المعاق.