شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: بدء امتحانات النقل بالقاهرة 29 ديسمبر.. والجيزة 4 يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت المديريات التعليمية بالقاهرة والمحافظات الاستعدادات المكثفة لإطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل نهاية شهر ديسمبر الجاري. وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن كل مديرية تعليمية تحدد موعد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب النقل بالتنسيق مع المحافظ، وذلك مع مراعاة الخريطة الزمنية للعام الدراسي.

وأضافت أن كل مديرية تعتمد جدول الامتحانات من وكيل الوزارة بعد اعتماد مواعيد بدء ونهاية الاختبارات من المحافظ، على أن تحدد المديرية ترتيب المواد في الجدول مع مراعاة عدم عقد امتحان في الإجازات الرسمية وأعياد الإخوة المسيحيين. وتلتزم المديريات والإدارات التعليمية التابعة لها بالخريطة الزمنية للعام الدراسي خلال تحديد مواعيد انطلاق الامتحانات والتأكد من انتهاء المدارس من شرح مناهج ومقررات الفصل الدراسي الأول كاملة.

من جانبه، عقد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اجتماعًا مع مديري عموم الإدارات التعليمية وجميع موجهي المواد الدراسية بالمديرية والإدارات التعليمية بمسرح مدرسة مجمع الملك فهد الرسمي المتميز لغات، وذلك لمناقشة استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وشدد «عطية» على الاستعدادات المستدامة لأعمال الامتحانات ومنها، الاهتمام بعوامل الامن والسلامة بالمدارس، وأصدر تعليمات بتوفير جوًا هادئًا ومناخًا تربويًا مناسبًا للطلبة أثناء الامتحان، مشددًا على تفعيل دور الموجه الأساسية وعودته لدوره الرئيسي من الدعم والتوجيه والتقويم، كما شدد على الانتهاء من أعمال الامتحانات، واقرارات المعلمين بانتهاء المناهج، واقرارات موانع المشاركة في أعمال الامتحانات، وعدم الاستهانة بالإجراءات الخاصة بالامتحانات، كما شدد على أنه سوف تكون امتحانات المواد خارج المجموع والمستوى الرفيع لصفوف النقل وفقا لظروف كل إدارة تعليمية.

واعتمد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، موعد امتحانات نصف العام لطلاب مدارس القاهرة، حيث ستبدأ، الأحد، 29 ديسمبر للمرحلة الابتدائية، حيث تبدأ امتحانات الصف الثالث الابتدائي وما يعادله من الأحد 29 ديسمبر، حتى الاثنين 30 ديسمبر، وتبدأ امتحانات الصف الرابع الابتدائي من الأحد 29 ديسمبر، حتى الخميس 2 يناير 2020.

وستبدأ امتحانات الصف الخامس الابتدائي من يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 حتى الأحد 5 يناير 2020، بينما تبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائي من السبت 4 يناير 2020 حتى 11 يناير 2020.

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بينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين، الخميس ١٦ يناير ولمدة ٦ أيام، والإعدادية المهنية، الخميس ٩ يناير، والنقل الإعدادي، الخميس ٩ يناير، وكذلك تبدأ امتحانات نصف العام لسنوات النقل للثانوي العام والرياضي والفني، وما يعادله، السبت ١١ يناير وتستمر لمدة 11 يومًا.

أما امتحان المستوى الرفيع للصف الثالث الإعدادي فسوف يبدأ يومي الأحد والاثنين ٢٢ و٢٣ يناير.

وفي الجيزة تبدأ امتحانات الصف الثالث الابتدائي، 4 يناير المقبل حتى 5 يناير، فيما تبدأ امتحانات الصف الرابع الابتدائى 4 يناير المقبل وتنتهى 11 يناير، وتبدأ امتحانات الصف الخامس والسادس الابتدائي 12 يناير المقبل حتى 15 يناير.

وتبدأ امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي 9 يناير وحتى 15 يناير، فيما تبدأ امتحانات الشهادة الاعدادية «الثالث الإعدادي» 16 يناير وتستمر حتى 23 يناير 2020.

وفي سياق متصل، حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من عقد أي امتحانات لطلاب النظام التعليمى الجديد بمرحلة الطفولة المبكرة للصفوف «رياض الأطفال 1 و2» والصفين «الأول والثاني» الابتدائي.

وتبدأ المدارس خلال شهر يناير المقبل في تقييم طلاب الصفوف الأولى في المنظومة الجديدة للتعليم، على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ، مـن خـلال المهـام الفرديـة والجماعية بأنواعها: الشفهية، والتحريرية، والمهارية دون إجراء أي امتحانات تحريرية.

وتسلم المدارس أولياء الأمور في نهاية الفصل الدراسي تقريرًا بالتقديرات الملونة والذي يعبر عن أداء التلميذ طـوال تلك الفترة، وتحفظ صورة منه في ملف التلميذ، باستخدام مقيـاس الأداء المتدرج الملون على النحو التالى: «يفوق التوقعات دائما، ويرمز له باللون الأزرق» و«يلبى التوقعات، ويرمز له باللون الأخضر» و«يلبى التوقعات أحيانًا، ويرمز له باللون الأصفر» و«أقل من المتوقع، ويرمز له باللون الأحمر».