شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: مستعدون للتعامل الفوري مع مياه الأمطار والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد محافظ القاهرة، اللواء خالد عبدالعال، استعداد المحافظة بكافة الوسائل المتاحة للتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه متوقعة للأمطار أولاً بأول، من خلال تطهير وفتح بالوعات الأمطار والصرف الصحي وانتشار العمال والفنيين.
جاء ذلك خلال جولة ميدانية للمحافظ اليوم الأحد، بأحياء القاهرة المختلفة للتأكد من استعدادات الأحياء وشركة الصرف الصحي بالقاهرة وهيئة النظافة لاستقبال الأمطار طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية. كما تأكد المحافظ من نشر المعدات والعمال على كافة محاور القاهرة وأماكن تجمعات مياه الأمطار المعلومة لدى المحافظة.
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