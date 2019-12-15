شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 5 سنوات لنجار في حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، بمعاقبة نجار مسلح بالسجن 5 سنوات، لحيازته كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

تعود أحداث القضية لشهر أغسطس من العام الجاري، عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بقيام ضباط إدارة البحث الجنائي بضبط «ع. ع. ع» نجار مسلح، مقيم بدائرة المركز، وبحوزته كيس بلاستيك بداخله 15 لفافة من مخدر الحشيش وسلاح نارى.

تم التحفظ على المضبوطات، وتبين من التحريات أن المتهم حاز المضبوطات بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.