شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة» تعيد 15 مُعدة نظافة للحياة.. والمحافظ يوجّه بالصيانة الدورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، خلال جولته بالمحافظة إن التكلفة الإجمالية لإصلاح 15 معدة نظافة كبيرة بلغت أكثر من 4 ملايين جنيه، وتمت إعادتها مجددًا للعمل بعد توقفها لسنوات، الأمر الذي وفّر على الدولة عشرات الملايين.

ووجّه «راشد» رئيس هيئة النظافة والتجميل بضرورة الاستفاده القصوى من كل الإمكانيات المتاحة، والحفاظ على المال العام، والحرص على صيانة المعدات بصفة دورية لكى لا تتهالك.

كما كلف المحافظ بسرعة إجراء أعمال الصيانة اللازمة للمعدات المعطلة الباقية، حتى يمكن الدفع بها في المناطق التي تحتاج إلى تدعيم لمعدات النظافة بها، استمرارًا لجهود المحافظة لرفع كفاءة منظومة النظافة، مؤكدًا على تحفيز العمال ماديًا، حال الجد والاجتهاد في العمل، وتكثيف مجهوداتهم لإصلاح المعدات المتوقفة، ورفع كفاءة المعدات.