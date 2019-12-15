شكرا لقرائتكم خبر عن «الري»: استمرار حالة الطوارئ حتى نهاية موسم السيول والأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل وإدارة المياه اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة وعدد من قيادات وزارة الري.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، «إن إجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهل النيل لمتابعة الموقف المائى وتحديد الاحتياجات المائية للموسم الشتوي وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وأيضاً الإجراءات المتبعة للتعامل مع موسم السيول والإستعداد له، وكذلك الإجراءات المطلوبة للتعامل مع الموارد المائية والإستفادة منها بالشكل الأمثل».

وأضاف عبدالعاطي، أنه تم استعراض الإجراءات المتخذة للتعامل مع السيول ومياه الأمطار وتم التأكيد على ضرورة المرور والمتابعة الدورية على مدار الساعة لكافة الترع والمصارف، وعمل الصيانة اللازمة لكافة المحطات والعمل على تخفيض المناسيب بالمجاري المائية.

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وأوضح الوزير، أنه تم استعراض الإجراءات التي تم إتخاذها للتعامل مع الأمطار خلال الأيام الماضية، ووجه الدكتور عبدالعاطى بضرورة المتابعة الدورية على مدار الساعة لكافة المجاري المائية، كما وجه بضرورة استمرار حصر التعديات الواقعة على كافة المجاري المائية والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالدولة لإزالتها وذلك لرفع كفاءتها، مشيراً إلى أن أجهزة الوزارة أعلنت حالة الطوارئ على مدار الساعة للتعامل مع موسم الأمطار والسيول، وإتخذت كافة الإستعدادات اللازمة للنوات القادمة وذلك من خلال رفع حالة الطوارئ لكافة محطات الرفع التابعة للوزارة، وأيضاً المتابعة المستمرة للمجاري المائية ومراقبة المناسيب على مدار الساعة.

ولفت عبدالعاطي، إلى ضرورة تكامل كافة أجهزة الوزارة التنفيذية والبحثية فيما بينها والعمل على الإسراع من وتيرة تنفيذ الدراسات والمشروعات بما يخدم منظومة إدارة الموارد المائية والري، في ضوء استعراض الدراسات التي تقوم بها المعاهد البحثية التابعة للمركز القومي للمياه بما يخدم أهداف وسياسات الوزارة في القطاعات المختلفة.

كما أكد الوزير، على ضرورة الإنتهاء من هذه الدراسات في أسرع وقت ممكن لتطويعها والاستفادة منها وتحويلها إلى مشروعات يتم تنفيذها على أرض الواقع، ويأتى ذلك في إطار العمل على تعزيز البحوث والدراسات اللازمة لتنمية ودعم منظومة الموارد المائية للتغلب على مشاكل الندرة والتغيرات المناخية.

وشدد عبدالعاطي، على ضرورة الانتهاء من المشروعات التي تقوم بتنفيذها وزارة الموارد المائية والري خلال الفترة الحالية لتحقق الهدف الرئيسي منها وهو تحسين تنمية وإدارة الموارد المائية وعدالة توزيعها على كافة الإستخدامات والمنتفعين وبما يحقق التنمية بكافة مجالاتها.