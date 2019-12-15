شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية يتابع أعمال تصريف مياه الأمطار بمطالع ومنازل كوبري محرم بك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، صباح الأحد، منطقة كوبري محرم بك، بنطاق حي وسط، وذلك لمتابعة أعمال تصريف الأمطار بمطالع ومنازل كوبري محرم بك والسيولة المرورية به، حيث تفقد سير الأعمال بنقطة التمركز الرئيسية لشركة الصرف الصحي، وذلك بحضور اللواء محمد القاضى، مدير إدارة مرور الإسكندرية، والدكتور هلالي عبدالهادي، مساعد رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والجهات المعنية.

وأكد محافظ الإسكندرية على شركة الصرف الصحي بوضع تمركزات سيارات الشفط والكسح في الأماكن الأكثر تعرضا لتراكم مياه الأمطار، مشددا على رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية برفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى أحياء المحافظة للتعامل مع النوة الحالية، والمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة لسقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأشار إلى أن غرفة العمليات الرئيسة بالمحافظة وجميع الغرف الفرعية بالأحياء والجهات المعنية منعقدة على مدار الـ ٢٤ ساعة لتلقي أي شكاوى خاصة بالأمطار وتجمعات المياه بنطاق الثغر.