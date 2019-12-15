شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يترأس مشروع المواقف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الأحد، اجتماع مجلس إدارة مشروع المواقف، لبحث عدد من الملفات المهمة المتعلقة بخدمة حيوية يتعامل معها المواطن بشكل يومي.

وأمر محافظ بني سويف بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام وتضم المواقف والمرور لوضع تصور لمشروع نقل داخلي يتبع المحافظة، وتحديد الخطوط الأكثر احتياجا، داخل المدينة العاصمة، وأليات تنفيذ المشروع بمدينة بني سويف، ليتم التوسع في المشروع ليشمل كافة المراكز، وذلك لدعم الخدمة قائلا «ليس من المعقول أن تكون محافظة بحجم بني سويف ليس بها وسيلة للنقل الجماعي».

كما ناقش المحافظ الإجراءات المنفذة لمواجهة عشوائية التكاتك المخالفة التي تعيق حركة السير والمرور بمدن المحافظة، حيث تسير بالمخالفة في المدن ولا تلتزم بخطوط السير القانونية، مطالبا بسرعة حصر دقيق وفعلي لعدد التكاتك وموقفها القانوني، وإجراءات الحد من هذه المشكلة، وتنفيذ خطة الدولة في هذا الشأن.

حضر الاجتماع كلا من الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، ووجيه عبدالرازق رئيس مدينة بني سويف، والعقيد مدحت قرني وكيل مرور بني سويف، ومديري المواقف على مستوى المراكز السبع.

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وناقش محافظ بني سويف الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير الجاري تنفيذها بمواقف المحافظة، مستفسرا من مديري المواقف عن نسب التنفيذ بدقة، ومكونات كل مشروع، وانعكاسات ذلك على مستوى الخدمة المقدمة، وعوائدها سواء فيما يخص القضاء على العشوائية أو إيرادات المواقف، بجانب التعرف منهم على المعوقات إن وجدت والإجراءات التي تم تنفيذها لتذليلها، والسماع لمقترحاتهم لتطوير الخدمة وتعظيم الإيرادات.

وأكد المحافظ عدم السماح بإدارة تقليدية للملفات الحيوية والتي من أهمها المواقف، مشددا على ضرورة التواصل المباشر مع الجهة المعنية وعدم الانتظار للرد على الخطابات، وفي حالة تعثر أي موضوع يتم رفعه للسكرتير العام الذي يرأس اللجنة العليا للمواقف«، حتى يتم عرضها لاتخاذ القرارات والإجراءات العاجلة والمناسبة.

كما شدد محافظ بني سويف على ضرورة القضاء على المواقف العشوائية التي تتسبب في حدوث التكدسات المرورية، وإظهار صورة غير حضارية للمحافظة، ويكون فيها المواطن البسيط عرضة للاستغلال من مغالاة في الأجرة أو عدم الالتزام بخطوط السير، مشيرا أيضا إلى تأثير المواقف العشوائية على إيرادات مواقف السيارات المخصصة قانونا حيث يتم إنفاق هذه الإيرادات على تطوير المواقف وميكنتها لتقديم خدمة تليق بالمواطن السويفي، ضمن خطة الدولة الشاملة لتطوير مستوى الخدمات الجماهيرية.

وكلف المحافظ مدير مشروع المواقف بعقد اجتماعات أسبوعية مع مديري المواقف وممثلين عن الوحدات المحلية، للوقوف على مشاكلهم والتحديات الطارئة التي قد تواجههم لتوفير الحلول أو البدائل المناسبة، قائلا لمسؤولي مشروع المواقف: «ازاي هتعرف مشكلات المواقف بدون التحرك إليها والمرور المتكرر عليها، فمن يستطيع أن يكون ميدانيا ومواكبا للأحداث هو القادر على الاستمرار في مكانه وإدارة ملفه بنجاح».

ووجه محافظ بني سويف وكيل المرور بضرورة انتظام الخدمة المرورية المتعلقة بالمواقف، وتكثيف الحملات المرورية بالمناطق والنقاط المعروفة التي يتم اتخاذها كمواقف عشوائية، مع ضرورة تطبيق العقوبة المقررة، وايجاد الأليات القانونية اللازمة لتغليظ العقوبة لردع المخالفين، مشددا على أنه لن يسمح بالعشوائية أو تضييع جنيه واحد يمكن أن يدخل إلى خزينة الدولة والذي يتم من خلاله تطوير الخدمة بالمواقف من تركيب بوابات إلكترونية على المواقف لاحكام السيطرة على الايرادات المحصلة بدون تدخل العنصر البشري، وتركيب «تاندات» بالمواقف لمواجهة حرارة الشمس المرتفعة والأمطار في موسم الشتاء وتطوير وصيانة دورات المياه بشكل لائق وغيرها.

كما ناقش محافظ بني سويف ملف ساحات الانتظار وانتظام الخدمة، والإجراءات المنفذة لمنع المخالف منها، واستفسر عن ملف إيرادات الساحات أو أماكن الانتظار القانونية، التي تمت الموافقة عليها من خلال إدارة مجلس المواقف والمرور، مطالبا بتقرير مفصل يتضمن عدد ساحات وأماكن الانتظار على مستوى المحافظة، ووضعها بالنسبة للسيولة المرورية، والإيرادات المحصلة مقابل الخدمة لمراجعتها.