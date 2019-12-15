شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: تطوير 147 مجزراً في المحافظات بتكلفة 1.6 مليار جنية علي ثلاث مراحل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الأحد، إجتماعاً بمقر الوزارة بحضور الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة، والمهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان والتعمير والمجتمعات العمرانية، وعدد من قيادات الوزارة.

تم خلال الاجتماع مناقشة آخر مستجدات عدد من الملفات المهمة التي تتعاون فيها وزارتا التنمية المحلية والزراعة والجهاز المركزى للتعمير، ومنها إنشاء المجزر الآلي والمحجر الصحي، وتدوير المخلفات الحيوانية بمحافظة دمياط، ومتابعة تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة المجازر بالمحافظات.

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أكد شعراوي، خلال الاجتماع أنه سيتم إنشاء مجزر متكامل ومنطقة تصنيع استثماري ومحطة تدوير ومحجر صحي وإنشاء محطة معالجة بمحافظة دمياط بتكلفة قدرها 100 مليون جنيه على مساحة 48 ألف متر، لافتاً إلى أن المشروع يتضمن مجزراً ذا خدمات متعددة ومحطة تدوير مخلفات لإنتاج منتج نهائي للإستهلاك والاستثمار «كوكر»، واستغلال الامتداد لأعمال التطوير والتصنيع لمنتجات المجزر عن طريق مساهمة القطاع الخاص.

وأوضح الوزير، أن الهدف الأساسي من المشروع هو خدمة وتنمية المجتمع المحلي وإنتاج اللحوم ومصنعاتها لتقليل الاستيراد وخلق فرص عمل والحفاظ على صحة المواطن، من خلال توفير اللحوم الحمراء ذات الجودة العالية بأسعار مخفضة طوال العام، بالإضافة إلى إخلاء المنطقة السكانية من أي صناعات أو مشروعات من شأنها تلوث البيئة والحفاظ على الواجهة الحضارية للمحافظة.

ولفت الوزير، إلى أنه تم الاتفاق مع الجهاز المركزى للتعمير لتطوير ورفع كفاءة 147 مجزر على مستوي جميع محافظات الجمهورية، بتكلفة قدرها 1.6 مليار جنية على ثلاث مراحل، المرحلة الأولي تضمن تطوير 47 مجزر بتكلفة 545 مليون جنيه وتنتهي في نهاية يونيو 2020، لتوفير لحوم آمنه في جميع المحافظات بهدف الحفاظ على الصحة العامة وضمان وصول لحوم سليمة وصالحة للإستهلاك الآدمي للمواطنين.