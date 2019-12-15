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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية يتوقف لإنقاذ مواطنين بلا مأوي في أحد شوارع المنصورة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
توقف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الأحد، لبحث حالة اثنين من المواطنين، رآهم يفترشان شارع الجيش بالمنصورة.
وسألهم «مختار» عن أسباب وجودهما بالشارع ومدى احتياجهما للرعاية، الأمر الذي تطلّب استدعاء السيد عبدالفتاح، وكيل وزارة التضامن الاجتماع بالدقهلية، لمكان الشريدين، ووجّه بسرعة توفير مأوى لهما فورًا، مع توفير رعاية صحية ومساعدات مالية، إذ تم إيداع أحدهم دار رعاية للمسنين في نبروه، ونُقل الآخر لدار رعاية أيضًا.
وقرر «مختار» تشكيل لجنة لحصر جميع الحالات الإنسانية في الشوارع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.
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