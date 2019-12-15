شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يعتمد جداول امتحانات نصف العام بمدارس التعليم الفني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، مواعيد بداية امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول «نصف العام» لفرق النقل بالمدارس الثانوية الفنية «صناعى- زراعى- تجارى وفندقى- مزدوج» للعام الدراسى 2019/2020.

وتضمن الجدول بدء امتحانات التدريبات العملية والمعملية بالمدارس الثانوية الصناعية «مهنى- نظام 3 سنوات- نظام خمس سنوات»، مدارس التعليم المزدوج، السبت 21 ديسمبر الجاري، الامتحان التحريرى لتخصصات إعداد مهنى الخميس 26 ديسمبر الجاري، الامتحان التحريرى لنظام الثلاث والخمس سنوات الخميس 2 يناير المقبل، الامتحان التحريرى لمدارس التعليم المزدوج «صناعى- زراعى- فنى إدارى» الخميس الموافق 2 يناير المقبل.

وشمل الجدول المدارس الثانوية الزراعية والتي تبدأ الامتحانات العملية والمعملية طبقا للجداول المعلنة بكل مدرسة، كما يعقد الامتحان التحرير للمهنى والصفين الثالث والرابع بالمدارس الفنية المتقدمة الزراعية الثلاثاء 24 ديسمبر الجاري، امتحان التحريرى للصفين الأول والثانى بجميع النوعيات الخميس 2 يناير المقبل، شمل الجدول المدارس التجارية والفندقية امتحانات التدريبات المهنية (حاسب آلى- فندقى) طبقا للجداول المعلنة بكل مدرسة بالتنسيق مع التوجيه الفنى المختص على أن تعقد الامتحانات التحريرية الأحد 29 ديسمبر الجاري.