شكرا لقرائتكم خبر عن تحمل 620 سائحًا.. انطلاق 30 رحلة بالون طائر بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت 30 رحلة بالون طائر على متنها 620 سائحا وسائحة من جنسيات مختلفة، غرب الأقصر، لمشاهدة الآثار والمعابد المنتشرة بالبرين الغربى والشرقى، والاستمتاع بها، ومشاهدة آثار ومعابد المدينة المنتشرة وسط المناظر الطبيعية.

وقال الكابتن محمود بدوى، مدير إحدى شركات البالون الطائر بالأقصر، إن سماء المدينة تزيّنت، الأحد، بعدد 30 رحلة للبالون من مختلف الشركات، موضحًا أن الإقبال على الرحلات عاد بقوة، باعتبارها من أهم البرامج السياحية التي يقبل عليها السياح المتوافدين لزيارة المعالم والمقاصد الأثرية والسياحية.

وأكد أن هناك تنسيق كامل مع الجهات الأمنية بالمحافظة، بالإضافة إلى التعاون مع كافة الجهات المعنية والاهتمام بجميع الوسائل التي تحافظ على أمن وسلامة المشاركين في الرحلات.