شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الشباب الرواندية: أشكر الرئيس السيسى لدعم مشاركة الشباب فى إدارة الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت روز ماري موبيزى، وزيرة الشباب والرياضة فى رواندا، إنه يجب التفكير بشكل جدى فى كيفية الحفاظ على استهلاك متوازن من الغداء، لافتة إلى أن الأمن الغذائى هو أهم أمن يمكن أن نتحدث عنه ولا أمن بدون غداء.

وأضافت وزيرة الشباب فى رواندا خلال كلمتها فى جلسة الأمن الغذائى فى أفريقيا: "كيف نحافظ الهدف الثانى من أهداف التنمية المستدامة"، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، أنه فى سبيل تحقيق الأمن الغذائى نحتاج إلى تمكين المرأة التى تشكل نصف المجتمع، موضحة أن هناك فى العديد من الدول الأفريقية نجد أن المرأة يتولى إدارة الأسرة ويتكسبون لصالح الأسرة، وبالتالى يجب أن نوفر لهم البيئة اللازمة لتحقيق الأمن الغذائى.

وأشارت روز مارى موبيزى، إلى أنها تتوجه بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعمه لمشاركة الشباب فى إدارة الدولة، موضحة أن دولة رواندا تسعى إلى هذا دعم الشباب وتوفير برامج خاصة من أجل مشاركتهم فى تحقيق الأمن الغذائى برواندا ودعم تواجدهم فى الأراضى الزراعية.