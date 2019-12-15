شكرا لقرائتكم خبر عن مدير "الفاو" موجها الشكر للرئيس السيسى: سعيد بوجودى بمنتدى شباب العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شو دونيو مدير عام منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، إن هناك تزايد فى معدلات الجوع حول العالم، بسبب سوء التغذية والأمن الغذائى بالمنطقة إفريقية والشرق الأوسط، هناك تحديات كبيرة لمواجهة المشاكل، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، والحكومة المصرية على جهودها المستمر على مشاركة الشباب، وسعيد لوجودى فى المشاركة الأولى لى بمنتدى شباب العالم.

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وأضاف خلال جلسة الأمن الغذائى فى إفريقيا ضمن فعاليات منتدى شباب العالم برعاية الرئيس السيسى، أن أفريقيا صاحبة السكان الأصغر سننا فى العالم، ويوجد بها 1.6 مليار من الشباب أقل من 35 عاما، وسن 45 عاما يمثلون نسبة 85% من القارة، مضيفا أن مستقبل أفريقيا مليء بالفرص، للشباب، ويمكن أن يغروا الكوكب بشكل كبير

وتابع أن معدلات الصحة بشكل مباشر متدهورة لدى الشباب والأطفال، بسبب الصعوبات التى يوجهها الأسر بالقارة، مضيفا أن هناك دول تهتم بشبابها من الفتيات والصبيان بالمنطقة، ولكن فى سوريا والصومال والدول التى تنتشر بها المشاكل والصراعات لا تهتم بشبابها.