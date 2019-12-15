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أبو مازن يغادر شرم الشيخ بعد مشاركته فى افتتاح منتدى الشباب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر ظهر اليوم، الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، مدينة شرم الشيخ، بعدما شارك فى منتدى شباب العالم الثالث، الذى انطلقت أعماله أمس السبت، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وعقد أبو مازن خلال الزيارة لقاء تشاورياً مع الرئيس السيسي،‏ حيث أشار سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح، إلى أن لقاء القمة كان لقاءً أخوياً فى إطار التشاور الدائم بين الرئيسين اللذين ناقشا كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك واتفقا على التأسيس لمرحلة شراكة استراتيجية  فلسطينية مصرية أرحب وأكثر عمقاُ في كافة المجالات الحيوية للبلدين الشقيقين، واستمرار تنسيق المواقف المشتركة في مواجهة التحديات والتطورات القائمة.

 

وكان فى وداع أبو مازن على أرض مطار شرم الشيخ الدولي، وزير التعليم العالى والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار.

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