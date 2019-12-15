شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الاجتماعات التحضيرية للجنة الدفاع والأمن الأفريقى بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت الاجتماعات التحضيرية لخبراء الاجتماع الثانى عشر للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن الأفريقية، والتى تستضيفها جمهورية مصر العربية لأول مرة خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر 2019، بالعاصمة الإدارية الجديدة بفندق الماسة كابيتال، حيث وصل إلى القاهرة على مدار الأيام الماضية أعضاء مفوضية السلم والأمن بالاتحاد الأفريقى والعديد من الخبراء فى مجال الدفاع والأمن والسلامة من مختلف الدول الأفريقية.

وتستمر اجتماعات الخبراء على مدار ثلاث أيام تتضمن العديد من الجلسات لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالدفاع والأمن والسلامة بقارة أفريقيا، وتشرف المفوضية على جدول أعمال الاجتماعات.

وتختتم اللجنة أعمالها بصياغة تقرير مفصل حول نتائج المناقشات بعد موافقة الدول الاعضاء عليها لعرضها على اجتماع رؤساء الاركان للدول الأفريقية.

وتأتى تلك الاجتماعات فى اطار الجهود السياسة لإحلال الأمن والسلام والتنمية بقارة أفريقيا، خاصة مع تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى، وحيث تهدف الاجتماعات إلى تحقيق الاتحاد فى القرارات لإيقاف أى تهديدات أو عدائيات تواجه قارة أفريقيا.